VERSO IL 2021

Radical Corners a Torino

In vista delle elezioni comunali del prossimo anno i Radicali s'ispirano agli "angoli degli oratori" per aprire un confronto con i cittadini. Boni: "Saliremo su una scala e racconteremo le nostre proposte su infrastrutture, diritti, rilancio dell’economia"

Come nei tradizionali speakers’ corner inglesi, i Radicali hanno intenzione di battere tutti gli angoli di Torino per parlare con i cittadini, recapitare di persona il loro messaggio: infrastrutture, diritti, rilancio dell’economia, la necessità di un’alleanza con Milano sono solo alcuni dei temi che a partire da sabato verranno affrontati nei Radical Corners: comizi itineranti svolti su una scaletta dove si alterneranno al microfono dirigenti e militanti dell’associazione radicale Adelaide Aglietta, di Più Europa “e tutti coloro che vorranno aggiungersi” spiega Igor Boni, presidente di Radicali Italiani, al quinto giorno di sciopero della fame contro lo slittamento delle elezioni regionali, comunali e referendarie al 20 e 21 settembre, “calpestando i diritti politici dei cittadini”.

“Parleremo delle nostra visione di città e di politica regionale e nazionale, ma ascolteremo anche chi ha voglia di intervenire tra i cittadini. Forniremo un tabellone dove scrivere, proporre, criticare, interagire” spiega Boni. Si parte dal Centro, quartiere in cui Più Europa ottenne il miglior risultato di tutta Italia alle politiche del 2018, con quasi il 10 per cento: l’appuntamento è per sabato in via Garibaldi angolo via San Dalmazzo, alle 11,30. “Andremo in quanti più luoghi possibili in un tour che durerà molte settimane. Un pezzo per volta vorremmo coprire tutte le circoscrizioni della città”.

Tra le questioni su cui Più Europa batte da tempo c’è anche la Commissione d’inchiesta regionale sulla gestione dell’emergenza sanitaria. “Parleremo di partecipazione e referendum consultivi comunali, degli open data, della necessità di trasparenza nelle società partecipate e di progetti proposti dalla cittadinanza – dice Silvio Viale, medico e volto storico dei Radicali torinesi –. Diremo ai nostri concittadini che non è vero che tutto andrà bene e che c’è da impegnarsi al massimo per far rialzare la testa a questa città che è in declino da anni”.

Sull’onda di questa iniziativa, i Radicali chiederanno al Comune di “predisporre in ogni quartiere delle postazioni fisse dove i cittadini possano parlare, proporre, confrontarsi – conclude Boni – smettendo di utilizzare solo i social come mezzo di comunicazione che, per paradosso, rischia di chiudere sempre più lo spazio di confronto”.