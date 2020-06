Fase 3: giustizia, agli avvocati torinesi piace whatssap

Agli avvocati torinesi piace dialogare via whatssap con i loro assistiti detenuti. Lo si ricava da una comunicazione con cui il Consiglio dell'ordine annuncia che "sulla scorta del particolare gradimento dimostrato e degli incoraggianti risultati emersi dalla prima fase sperimentale" è stato potenziato il "servizio aggiuntivo" delle videochiamate con il carcere delle Vallette. Il servizio rientra fra quelli approntati (o potenziati) negli ambienti giudiziari torinesi nel corso dell'emergenza Covid. L'ordine confida in "una fruizione responsabile" da parte degli avvocati perche' "l'inevitabile saturazione delle disponibilità finisce per imporre a tutti prenotazioni troppo dilazionate nel tempo".