Banca Alpi Marittime approva bilancio 2019, migliora utile

L'assemblea della Banca Alpi Marittime, senza la presenza fisica dei soci, ha approvato il bilancio 2019. L'utile d'esercizio supera i 13 milioni di euro, rispetto ai 12 dell'anno scorso, e il patrimonio netto della Banca è di conseguenza salito a 182 milioni rispetto ai 166 dell'esercizio precedente. La raccolta diretta complessiva si consolida sui 2 miliardi, con un incremento di quella riferibile alle famiglie. Anche sugli impieghi è proseguita l'attività di sostegno all'economia e alle famiglie del territorio. La massa complessiva degli impieghi si attesta a 1,38 miliardi. Sono stati deliberati accantonamenti su crediti per 10,7 milioni di euro. I principali indici di performance certificano una banca in buono stato di salute, con un rendimento superiore a quello medio del Credito Cooperativo nel suo complesso (Roe pari al 7,7%). "L'integrazione nel Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - afferma il presidente Gianni Cappa - ha coinvolto, nel corso dell'anno, tutta la banca. Si è trattato di un lavoro significativo che va nella direzione di rendere più sicuro il percorso delle varie decisioni sia strategiche che operative della banca. L'impegno primario degli amministratori e della struttura è stato quello di applicare queste regole nel loro insieme piuttosto articolate e complesse con equilibrio e buonsenso, in modo da non perdere quelle caratteristiche di flessibilità, velocità decisionale e adattabilità che hanno caratterizzato e devono continuare a caratterizzare anche in futuro il ruolo di una banca locale".