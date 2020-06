Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 20 giugno, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3285m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: pressione atmosferica in aumento, garanzia di una bella giornata di Sole al Nordovest, dove i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi. Più soleggiato anche sulla Liguria per la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali. Sui settori montuosi consueto sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle ore pomeridiane ma con modesto rischio di fenomeni, se non isolati acquazzoni sulle vette alpine e Appennino ligure. Clima estivo in Valpadana, con temperature diurne in lieve rialzo intorno 27-30°C. Venti deboli. Mare poco mosso.