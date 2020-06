Lavoro: Bcube; Cgil annuncia sciopero a oltranza

Sciopero a oltranza alla Bcube di Villanova d'Asti. "Mancando pochissimi giorni alla scadenza della commessa della Fca, non è più tempo per aspettare e, quindi, abbiamo deciso di dichiarare lo sciopero ad oltranza di tutto il sito della Bcube di Villanova d'Asti per tutto il personale di tutti i contratti applicati", spiega il segretario provinciale della Cgil di Asti, Luca Quagliotti. La trattativa tra Bcube e Fca sarebbe tuttora in una fase di stallo. La mobilitazione è prevista sia il 22 giugno, sia il 23 davanti agli uffici di Fca a Torino e di fronte al Consiglio regionale del Piemonte al pomeriggio e il 24 giugno sit-in sotto la Prefettura di Asti. "Le nostre richieste non cambiano - prosegue Quagliotti - chiediamo il mantenimento dell'appalto con la garanzia del mantenimento di tutti e 210 posti di lavoro; la durata triennale dell'appalto e la garanzia della clausola sociale da inserire nei prossimi contratti di Fca".