Fase 3: Alba stanzia 100mila euro per strutture ricettive

La Giunta di Alba ha stanziato 100 mila euro per le strutture ricettive della città che ora hanno tempo fino al 25 luglio per fare richiesta per ottenere un contributo a fondo perduto proporzionale all'imposta di soggiorno pagata nel 2019. Le somme saranno erogate con un sistema a scaglioni progressivo che favorisce le realtà più piccole, fino ad una cifra massima di 2.575 euro. Il bando verrà pubblicato sul sito del Comune di Alba. Unici requisiti richiesti sono che i soggetti abbiano regolarmente versato l'imposta di soggiorno e presentato il conto della gestione per l'anno 2019 e che i locatori di immobili privati, utilizzati per finalità turistiche, abbiano registrato la propria struttura attraverso il Sistema Piemonte. "Abbiamo stanziato una somma record nella variazione di bilancio della settimana passata e pubblichiamo oggi il primo bando, in modo puntuale - commenta il sindaco Carlo Bo -. Già dalla prossima settimana inizieremo l'istruttoria delle domande presentate dalle strutture ricettive". "Con questo stanziamento deliberato in tempi brevi - aggiunge l'assessore al Turismo, Emanuele Bolla - vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza alle attività del settore perché ripartano nel modo migliore".