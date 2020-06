Resistenza: Rossi (Pd), Cirio a Fondotoce? Sia coerente

"Sono contento che il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, domani vorrà onorare i martiri di Fondotoce con una orazione. Settantasei anni fa quarantatré partigiani, arrestati durante un rastrellamento nazi-fascista in Val Grande, furono fucilati a Fondotoce. Quell'eccidio e la lotta partigiana che caratterizzò quei territori li hanno resi luogo di memoria e simbolo della Resistenza". Così il consigliere regionale Pd Domenico Rossi, che chiede a Cirio un gesto "in coerenza" con la presenza nel luogo dell'eccidio quale l'allontanamento del presidente dell'Atc Nord del Piemonte. "Mi aspetto che con la stessa sensibilità e con un po' di coerenza - dice Rossi - il presidente intervenga a difesa di quegli stessi valori di antifascismo allontanando da un ruolo di rappresentanza istituzionale il presidente di Atc Nord, Luigi Songa. La memoria implica l'impegno nel presente. I martiri di Fondotoce si onorano con le scelte di oggi, a partire dalla difesa delle nostre istituzioni che non possono essere affidate a chi, ancora oggi dice 'non mi offendo se mi danno del fascista'".