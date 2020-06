Monsignor Nosiglia, costruire insieme futuro valido per tutti

"Abbiamo bisogno che la convivenza umana non perda la capacità di costruire insieme un presente e un futuro validi per tutti. All'interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro, ma anche dove si prendono le decisioni politiche e sociali e dove matura la formazione delle nuove generazioni". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nella Supplica a Maria dopo la messa celebrata questa mattina per la festa della Consolata al termine della quale il prelato incontra 80 persone, in rappresentanza delle fasce più fragili della popolazione e maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19, per donare loro generi alimentari e per l'igiene personale e della casa. "Abbiamo bisogno di rispetto vicendevole per poter superare ogni contrapposizione, favorendo la stima reciproca pur nella diversità di opinioni e di orientamenti, perché la costruzione della casa comune possa esprimere la molteplicità nella concordia fraterna e solidale così da fari carico di tante situazioni di povertà e miseria presenti tra noi - aggiunge monsignor Nosiglia -. La nostra città ha bisogno di ritrovare iniziative imprenditoriali, fiducia nelle capacità umane e lavorative, stima del diverso e dell'immigrato, accoglienza dell'emarginato e del disabile, vicinanza con chi è senza lavoro o senza un tetto".