Coronavirus: Piemonte, 226 guariti e 27 contagi, 6 morti

In Piemonte il numero dei guariti dal Coronavrus cresce di altri 226 casi, portando il totale a 23573, mentre 1509 pazienti sono considerati in via di guarigione. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione, che riporta altri 6 decessi, di cui nessuno registrato nella giornata di oggi. All'elenco dei casi positivi se ne aggiungono 27 (di cui 20 asintomatici) portando il dato complessivo a 31217. I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (-5 rispetto a ieri), negli altri reparti 358 (-5). Le persone in isolamento domiciliare sono 1713. I tamponi diagnostici finora processati sono 387.713, di cui 213.556 risultati negativi.