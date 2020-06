Torino: FdI in piazza per voto 2021, "Alternativa a Chiara"

Manifestazione di Fratelli d'Italia, oggi a Torino, in vista delle elezioni Comunali del 2021. Quadri, dirigenti ed eletti di Fratelli d'Italia sono scesi in piazza davanti al Municipio: oltre 200 persone a distanza di sicurezza e con mascherina indosso, ognuna delle quali portava un cartello per segnalare uno dei temi cari al partito, dalla sicurezza al lavoro, dalle periferie alla sburocratizzazione, fino alla tutela della partite Iva. Obiettivo della manifestazione, battezzata "L'alternativa a Chiara", parafrasi dello slogan elettorale dell'attuale sindaca ("L'alternativa è Chiara"), è "dare la sveglia" in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, quando i torinesi saranno chiamati a scegliere il successore della pentastellata Chiara Appendino. "Dopo quattro anni di amministrazione dei 5 Stelle - spiega la parlamentare Fdi Augusta Montaruli - inizia il conto alla rovescia. La nostra idea è dare la sveglia ai cittadini, ma soprattutto ai nostri alleati del centrodestra: è urgente individuare un candidato e prepararsi all'appuntamento elettorale della prossima primavera". "Questa manifestazione - rimarca - è il nostro modo di mostrare che noi ci siamo, e siamo pronti a partire. Abbiamo cento idee, cento proposte per la città, e vogliamo dire ai torinesi che questa volta non faremo l'errore di quattro anni fa: per mandare a casa il sistema che ha fatto i disastri che sono sotto gli occhi di tutti, i cittadini potranno scegliere il meglio nel centrodestra".