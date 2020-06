Droga: controlli carabinieri, sei arresti a Torino

Oltre 300 dosi di hashish e marijuana sono state sequestrate dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che hanno arrestato due incensurati italiani, di 37 e 39 anni. Secondo i militari dell'Arma, spacciavano in strada, nel quartiere Aurora, dove si rifornivano - forse per motivi di privacy - alcuni assuntori provenienti da fuori città. Sempre nel capoluogo piemontese, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 4 spacciatori, un italiano di 19 anni, di origine marocchina, un senegalese di 37 anni, un senegalese di 39 anni, e un maliano di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale. Sono accusati di spacciare hashish, crack e cocaina in diverse zone della città. La perquisizione dei quattro fermati ha permesso di sequestrare 900 euro e oltre 60 dosi di stupefacente. Il pusher senegalese di Piazza Nizza è risultato anche destinatario di un ordine di carcerazione per droga. Era ricercato da ottobre.