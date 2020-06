Biellese bloccata in Egitto: figlio, "si sta aggravando, non mangia"

Mara Gangini è ricoverata al Cairo, dopo essere stata alcune settimane all'ospedale di Hurgada. A dicembre si era recata a trovare il figlio che lavora in Egitto, dove è rimasta per la cancellazione dei voli a causa dell'emergenza Coronavirus. "Si sta aggravando sempre di più, il suo corpo si gonfia, non mangia, beve poco e i polmoni si riempiono d'acqua tanto da dover utilizzare l'ossigeno", racconta il figlio, Roberto Toniolo, al sito web di informazione locale Biella News. Il figlio ha anche rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La donna non è assicurata e le risorse per curarla iniziano a scarseggiare.