Serritella (M5s), Torino cresciuta con Giunta Appendino

"Occorre tempo ma i risultati si stanno vedendo: Torino non ha bisogno di tornare indietro ma di continuare a guardare avanti". A parlare di "grandi risultati della Giunta Appendino" è il deputato piemontese del Movimento 5 Stelle Davide Serritella, che bolla come "ridicolo show" la manifestazione promossa sabato da Fratelli d'Italia sotto Palazzo Civico "per contestare la giunta Appendino che - sostiene - in 4 anni, dopo aver ereditato una situazione non facile e una città piena di debiti, ha lavorato duro per creare a Torino quella spinta in grado di ripartire". "In questi anni abbiamo visto crescere la città - prosegue Serritella -, abbiamo assistito a un grande cambiamento dal punto di vista della mobilità, abbiamo potuto godere di una città più pulita, una città moderna, capitale dell'innovazione. Prima in classifica fra i grandi comuni italiani nella lotta all'evasione fiscale - aggiunge ancora -, Torino è oggi una città che attrae investimenti, che fa segnare il record del turismo e si è assicurata per 5 anni le ATP Finals. Certo, sicuramente ci sono ancora tante cose che non vanno e che richiedono delle soluzioni. Ma di sicuro - conclude Serritella - non possiamo chiederle a quella vecchia politica che per anni ha spolpato il Paese e oggi va in piazza a organizzare beceri spettacolini per cercare consenso lucrando sulla disperazione delle persone in un momento così difficile come quello attuale”.