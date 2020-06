Tav: lacrimogeni verso manifestanti in Val di Susa

Tensione nella notte in Val di Susa, dove la polizia ha lanciato lacrimogeni verso un gruppo di manifestanti No Tav che ha raggiunto altri attivisti al presidio dei Mulini. "Nonostante i lacrimogeni e i jersey - scrivono i manifestanti su Facebook - un numeroso gruppo di No Tav ha raggiunto il presidio passando dai sentieri secondari e portando i viveri necessari. Avanti No Tav!".