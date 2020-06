Meteo: giornata ben soleggiata e calda

A Torino oggi, martedì 23 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4401m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un robusto campo di alta pressione rinnova condizioni di assoluta stabilità per una giornata ben soleggiata e calda sulle regioni di Nord-Ovest. Annuvolamenti diurni sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni anche lungo i crinali. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi in Valpadana, inferiori in Liguria. Venti deboli a regime di brezza. Mare poco mosso.