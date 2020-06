Piemonte: Chiamparino, Consiglio è in una situazione kafkiana

"Con la continua assenza dal Consiglio regionale del presidente Alberto Cirio, siamo in una situazione kafkiana": così l'ex presidente del Piemonte Sergio Chiamparino oggi consigliere regionale di opposizione, è intervenuto nell'Aula virtuale di Palazzo Lascaris, dove sono in corso da giorni schermaglie preliminari all'avvio della discussione sul provvedimento Omnibus. "L'assenza del presidente Cirio - ha affermato Chiamparino - desta sospetti: che non sia riuscito a spuntarla sui soggetti che volevano andare al braccio di ferro, oppure che quando vede salire la temperatura politica faccia annunci pacificatori, salvo poi lasciare le cose come stanno. Chiedo al presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, di sospendere i lavori fino a quando il presidente possa collegarsi con l'Aula e chiarire la situazione". Il punto è stato sollevato da numerosissimi esponenti delle opposizioni: la vicesegretaria del Pd piemontese Monica Canalis ("il presidente ha paura o è impotente"), il capogruppo Luv Marco Grimaldi ("questa è una presa in giro), il pentastellato Giorgio Bertola ("l'assenza del governatore prova il fatto che non governa le varie anime sua maggioranza"). E gli interventi, ora tutti improntanti a questo leit-motiv, continuano.