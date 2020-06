Rogo in azienda automotive, tecnici di Arpa analizzano aria

Sono in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato intorno alle 8 allo stabilimento Pilkington di strada Cebrosa a Settimo Torinese. Sta bruciando un magazzino e non ci sono persone coinvolte, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco. Sul posto il personale Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) per le analisi sulla qualità dell'aria. Il traffico su strada Cebrosa è stato bloccato nel tratto compreso fra le due rotonde davanti alla Pilkington, azienda del settore automotive.