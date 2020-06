Fca: via libera Corte dei Conti a prestito con garanzia Sace

E' arrivato l'ultimo passaggio necessario per il via libera al prestito da oltre 6 miliardi con garanzia Sace richiesto da Fca. Il prestito è stato infatti registrato dal controllo preventivo della Corte dei Conti, come previsto dalla normativa. Lo si apprende da fonti della stessa magistratura contabile, alla quale spetta la supervisionare del relativo decreto del Ministero dell'Economia.