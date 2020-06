M5s: Appendino, ridefinire agenda politica oggi non priorità

"Dobbiamo evidentemente ridefinire un'agenda politica che caratterizzi il Movimento, ma in questo momento non è prioritario, perché abbiamo da governare un Paese e amministrare delle città che stanno vivendo un momento difficilissimo. Non credo che al Paese interessi chi fa il capo politico, ai cittadini interessa cosa vogliamo fare per il Paese e le città". Lo ha affermato la sindaca di Torino Chiara Appendino, dai microfoni della trasmissione Centocittà su Radio Rai 1, rispondendo ad una domanda sul dibattito interno al Movimento 5 Stelle. "Il tema identitario, di che cosa vuole essere il Movimento da grande e quali sono le battaglie che vuole portare avanti - ha spiegato - è un dibattito importante, perché siamo anche l'azionista di riferimento del Governo e quindi abbiamo il dovere di immaginare come sarà il Paese nei prossimi 10 anni e definire le nostre priorità in base a quello". "Però - ha proseguito - oggi il governo e noi che amministriamo abbiamo il dovere di concentrarci sulle risposte al Paese e alle città".