Torino: cimiteri, 1374 domande per 10 posti da necroforo

Afc, l'azienda che si occupa dei servizi cimiteriali a Torino, prosegue il lavoro per la selezione del personale da assumere come operatore cimiteriale ed escavatorista (il vecchio necroforo), in tutto 10 posti a tempo indeterminato. Le domande arrivate sono state 1374. La lista degli ammessi (1129 più 36 con riserva) alle fasi successive e di coloro che invece non avevano i requisiti (229) è stata pubblicata sul sito www.cimiteritorino.it nella sezione "lavora con noi". Per proseguire si doveva compilare una scheda e inviarla telematicamente, ma, un difetto del collegamento informatico, ha provocato una successione delle domande fuorviante, quindi il link è stato rimosso e verrà sostituito. Quelle compilate già arrivate verranno annullate. Il nuovo format verrà pubblicato sul sito e inviato via mail ai candidati. Chiunque avesse difficoltà potrà chiamare il numero 0110865671. Il termine per la consegna delle schede è slittato dal 29 giugno al 6 luglio. La valutazione finale invece, sarà determinata dalla considerazione del superamento di tre fasi: la prima basata sui titoli e l'esperienza, la seconda costituita dalla prova pratica ed infine la terza ed ultima con il colloquio individuale.