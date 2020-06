Lavoro: Cerutti; Vercelli chiede tavoli regionali e nazionali

E' stata approvata all'unanimità nel Consiglio comunale straordinario di questa mattina a Vercelli la mozione della minoranza sulla crisi occupazionale della Cerutti, l'azienda di macchine da stampa di Casale Monferrato che ha annunciato la chiusura della sede vercellese e 160 esuberi. La mozione era stata presentata da Pd, Vercelli per Maura Forte, SiAmo e Cinque Stelle, e conteneva una serie di inviti rivolti al sindaco Corsaro, affinché il futuro dei dipendenti e della sede destinata alla chiusura finisca sui tavoli delle trattative regionali e nazionali. Il primo cittadino, nel suo intervento, ha ricordato i due incontri già svolti con l'assessora regionale al Lavoro, Elena Chiorino, e con i delegati di Finpiemonte, allo scopo di dare prospettive ai lavoratori. "Approvare la mozione - ha detto - è un modo per dimostrare attenzione ad un marchio storico che la città sente come di sua appartenenza". La minoranza ha richiesto un impegno per l'estensione della cassa integrazione per i 160 lavoratori della sede di Vercelli, in scadenza il 31 gennaio 2021, la ricerca di opportunità alternative per i dipendenti, e una "riflessione sul nostro territorio e sulle misure per prevenire altre chiusure".