Blutec: Ginatta non ha il Covid, via libera a interrogatorio

Non è malato di Covid Roberto Ginatta, presidente della Blutec, accusato dalla procura di Torino di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sabato scorso non si era presentato davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia perché, dopo che la sua temperatura corporea all'arrivo in carcere era risultata superiore a 37.5 C, era scattato l'isolamento per sospetto Covid-19. Alla luce del fatto che invece non si tratterebbe di Coronavirus, l'interrogatorio sarà fissato nuovamente nei prossimi giorni.