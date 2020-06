Fase 3: Lapucci, servono tempi certi chiusura ospedale Ogr

"Abbiamo avviato un dialogo con le istituzioni, per valutare la possibilità di una data per chiudere gli spazi sanitari realizzati alle Ogr per far fronte all'emergenza. La nostra richiesta è di accelerare i tempi del rilascio". Lo ha detto Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt, ai microfoni di Radio Veronica One, in occasione del primo compleanno di Ogr Tech, l'area dedicata all'innovazione scientifica, tecnologica e industriale. "Siamo coscienti come Fondazione Crt - ha spiegato Lapucci - che è stato fondamentale dare questi spazi nel momento dell'emergenza. Ora vorremmo anche che le autorità capissero che è la città che ha bisogno di ripartire e quegli spazi che sono utilizzati per scopi sanitari devono ritornare alla loro missione nell'arte, nella cultura, nel momento dell'incontro, fondamentale per la città. Speriamo che ad agosto si possano individuare dei tempi certi. Non vogliamo lasciare la città scoperta, ma individuare insieme degli spazi per aree di ospedalizzazione".