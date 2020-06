Tav: Gariglio (Pd), Conte nomini subito presidente Osservatorio

"La Presidenza del Consiglio nomini subito il presidente dell'Osservatorio della Tav Torino-Lione: sono ormai passati cinque mesi dalla proposta del ministero delle Infrastrutture che ha indicato il nome del Prefetto di Torino, Claudio Palomba, ma ad oggi è ancora tutto inspiegabilmente bloccato, nonostante i numerosi solleciti a Palazzo Chigi". Lo dichiara in una nota Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera. "Leggo - aggiunge - che la Presidenza del Consiglio si sta interessando a una ipotetica Diagonale del Mediterraneo del Sud per i treni veloci ma è francamente assurdo che le opere già approvate, ratificate e finanziate come la Torino-Lione vengano trascurate in questo modo". E conclude: "Non vorremmo che i ritardi del premier sulla nomina del presidente dell'Osservatorio Tav siano interpretati come un segnale di debolezza sulla reale volontà del Governo di realizzare l'opera. La nomina non può essere rimandata ancora".