Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite

A Torino oggi, venerdì 26 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli precipitazioni, sono previsti 2.5 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3963 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: avvio con molte nubi un po' ovunque; nel pomeriggio schiarite in pianura e formazione di acquazzoni o temporali sparsi sulle Alpi, in locale e breve sconfinamento serale sulle vicine pianure. Clima tipicamente estivo, sui 28°C. Un po' afoso. LIGURIA: giornata di bel tempo, salvo qualche annuvolamento mattutino tra savonese e genovese. Per il resto, ampio soleggiamento. Temperature sui 24-26°C. Venti deboli e mare poco mosso. Valle d'Aosta: blanda variabilità, con formazione di qualche acquazzone temporalesco nel pomeriggio e prima serata. Temperature in linea col periodo.