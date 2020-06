Piemonte: Consiglio verso intesa su Omnibus

Il Consiglio regionale del Piemonte è ancora alla ricerca di un'intesa per sbloccare lo stallo che da molti giorni paralizza i lavori dell'Aula. Al terzo giorno di lavori di questa settimana, l'intesa sul provvedimento Omnibus potrebbe essere vicina: in apertura di seduta il capogruppo di Forza Italia, Paolo Ruzzola, ha chiesto al presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, una sospensione "per dare modo ai capigruppo di arrivare a un accordo". L'Aula virtuale è quindi attualmente sospesa. I nodi riguardano le leggi fatte dal centrosinistra nella passata legislatura su caccia e gioco d'azzardo, che l'attuale maggioranza di centrodestra intende cancellare per deregolamentare entrambi settori. Anche se la questione che ha portato al muro contro muro, con il contingentamento dei tempi e le minoranze che hanno presentato oltre 5.700 emendamenti, riguarda il fatto che la maggioranza intendeva raggiungere l'obiettivo attraverso l'Omnibus anziché con l'iter legislativo consueto. Già ieri, con la mediazione del governatore Alberto Cirio, erano stati fatti dei passi in avanti verso una composizione del conflitto. Oggi si attende il passo risolutivo.