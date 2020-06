Madioman rimandato

Dicono che… negli ultimi tempi non ne vada bene una al povero Alberto Preioni. Dopo essere stato costretto dalle opposizioni a una resa sul collegato alla finanziaria, le indicazioni del capogruppo leghista a Palazzo Lascaris pare vengano contestate anche nel suo feudo elettorale. Proprio in queste ore, infatti, è saltata (forse solo rimandata) la nomina a capo del Distretto dei Laghi di Francesco Gagliardelli, l’ex concorrente del Grande Fratello meglio noto come Medioman, che proprio Preioni ha già ingaggiato in Consiglio regionale, nello staff del gruppo leghista. Lo avrebbe voluto anche al vertice dell’ente turistico, ma per ora manca un accordo con gli altri enti soci. Persino nel centrodestra ora c’è chi inizia a manifestare un po' di insofferenza verso la tracotanza leghista e la dimostrazione sta proprio nella fumata nera uscita al termine di un’assemblea che alla vigilia sembrava blindata.