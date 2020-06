Coronavirus: Piemonte, 156 nuovi guariti, 15 contagi

Nel bollettino diffuso oggi pomeriggio dall'Unità di crisi della Regione, sono 156 i pazienti guariti dal Coronavirus, 15 i nuovo contagi (13 asintomatici), 6 i decessi, ma nessuno registrato nella giornata odierna, Il totale dei guariti dall'inizio della pandemia è di 24.334, mentre le vittime sono finora 4077. I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 307 (-9). Le persone in isolamento domiciliare sono 1264. I tamponi diagnostici finora processati sono 406.121, quasi 4000 in più rispetto a ieri, di cui 222.660 risultati negativi.