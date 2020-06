Fca-Psa: Fim, fusione è ultima occasione per Torino

"La fusione è l'ultima vera occasione che ha Torino per tornare ai volumi che le competono". Lo afferma la Fim Torino Canavese. "Apprezziamo la conferma sui siti italiani - aggiunge - e il riassorbimento dei volumi occupazionali. Riteniamo però che il 2022-2023 sia una data che va necessariamente compressa e va fatto tutto il possibile per riassorbire il personale in cassa integrazione prima di quell'orizzonte temporale. Come Fim Cisl da tempo chiediamo di sostenere il dibattito parlamentare di questi giorni sugli incentivi auto alla rottamazione. L'azienda acceleri l'elettrificazione di Maserati e se verranno confermati gli incentivi statali, un prezzo della 500 BEV che possa essere competitivo sul mercato aumentando di fatto le vendite e la produzione a Mirafiori".