Lavoro: malesseri per caldo, sciopero a Carrefour Grugliasco

Dopo "malesseri" tra i lavoratori per "le condizioni di eccessiva temperatura da giorni nel punto vendita" le rsu hanno proclamato uno sciopero improvviso, questa mattina, all'ipermercato Carrefour di Grugliasco. Presidio all'esterno del punto vendita dove viene distribuito un volantino con le ragioni dello sciopero: "Le rsu e i lavoratori - viene spiegato - hanno deciso unilateralmente l'astensione dal lavoro per l'intero turno lavorativo per avere più sicurezza sul lavoro, per avere una condizione lavorativa (normale) nel rispetto delle mansioni.Per lavorare in un clima sociale senza stress continui. Nel rispetto dei diritti e della dignità".