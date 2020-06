Vino: cantina del Barolo riparte importando Champagne

Lo Champagne nel regno del Barolo. La Cantina Giovanni Rosso di Serralunga d'Alba (Cuneo), tra i vigneti patrimonio Unesco, celebra la ripartenza con una l'importazione esclusiva in Italia dello Champagne Le Mesnil. "Questa è una scelta soprattutto di terroir - spiega Davide Rosso - oltre che un forte segnale per ripartire con ottimismo, positività e voglia di fare. Così abbiamo puntato in alto, intercettando il simbolo di un grande territorio, l'Union des Propriétaires Récoltants di Les Mesnil-sur-Oger, meglio conosciuta come Champagne Le Mesnil". Prima di dare il via all'operazione della ultracentenaria cantina di Serralunga, Davide Rosso ha assaggiato per anni di vini Le Mesnil e si è confrontato con partner, staff e amici. "Optando per questa collaborazione - spiega Alessio Canepa, responsabile commerciale per l'Italia -, abbiamo ovviato ad entrambe le problematiche dei piccoli Récoltants (piccoli produttori, ndr): la costanza qualitativa, e la disponibilità di prodottoQui a Le Mesnil-sur-Oger tutte le vigne dalla casa sono Grand Cru".