Spazio: Serritella (M5s), da Alenia-Axiom investimenti globali

"Da portavoce del MoVimento 5 Stelle e da Torinese, non posso che rivolgere il mio sincero ringraziamento al sottosegretario Riccardo Fraccaro, con delega allo spazio, e alla sindaca Chiara Appendino che hanno lavorato a braccetto per siglare un'intesa che svilupperà a Torino i moduli della nuova stazione spaziale Axiom". Lo afferma Davide Serritella, deputato torinese del Movimento 5 Stelle a proposito dell'accordo tra la società Thales Alenia Space (Thales-Leonardo) e la compagnia texana Axiom Space, per lo sviluppo dei primi due moduli pressurizzati che faranno parte della futura stazione. "Si tratta di un'ottima notizia per l'intero Paese - spiega Serritella - che porterà a una serie di investimenti di portata globale nella mia città, e in particolare nello stabilimento già in essere dove nascono molti dei moduli cargo che periodicamente vengono mandati in orbita. Puntare sulla Space economy significa aprire le porte ed essere apripista di frontiere di sviluppo strategiche per il settore e la nostra economia. Una novità importante che porta ancora una volta la firma del Movimento 5 Stelle", conclude Serritella.