Autostrade: Cirio, lavori dovevano esser fatti prima

"Ogni volta che faccio una coda per un lavoro pubblico, mi chiedo perché non sia stato fatto durante il lockdown". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interviene così sul caos autostrade. "Abbiamo avuto mesi di autostrade ferme, e i cantieri erano autorizzati, per cui questi lavori si potevano fare prima, senza creare danno e disagi alle persone, oltre che al nostro turismo che sta faticosamente cercando di ripartire", sostiene il governatore, ospite del programma Centocittà su Radio Uno Rai.