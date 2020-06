Astm: prequalificata per gara da 1,3 miliardi dollari in Usa

Astm è stata prequalificata negli Stati Uniti per la costruzione di un tratto dell'autostrada S4400 Express lane in Georgia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il valore della commessa è di "circa 1,3 miliardi di dollari". Alla fase finale della gara, alla quale il Gruppo di Tortona partecipa insieme ad Acs e al fondo Bbg, sono stati ammessi altri 2 su 5 candidati. Astm ha poi presentato una proposta di prequalifica per un progetto nel Maryland e si è prequalificata in Norvegia per un progetto di concessione di 25 anni relativo alla progettazione, costruzione e gestione di un tratto autostradale di circa 10 km, con la costruzione di un ponte sospeso vicino a Bergen. Il Gruppo è infine pronto a investirte in Brasile attraverso la propria co-controllata Ecorodovias, nell'ambito del nuovo programma di privatizzazioni nel settore delle infrastrutture di trasporto promosso dal Governo brasiliano, che nel solo settore autostradale prevede investimenti per circa 147 miliardi di reais (23,45 miliardi di euro) nel periodo 2020-2022.