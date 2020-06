Torino: Serritella (M5s), messa pezza ai danni del passato

"Dopo quatto anni di amministrazione del Movimento Cinque Stelle, Torino è diventata per tutti un esempio di città sostenibile, punto di riferimento di tecnologia e innovazione, ma soprattutto un comune virtuoso". A dirlo il deputato torinese pentastellato Davide Serritella a commento dei risultati dei conti del Comune. "E' bastata una gestione responsabile firmata Chiara Appendino - evidenzia - per porre una pezza ai danni del passato: per la prima volta dopo 24 anni il bilancio, approvato finalmente in tempi giusti, certifica un calo del debito da 3 a 2,5 miliardi". Serritella sottolinea che "questo è un grande beneficio per i cittadini, perché consente di far partire i bandi e cantieri e dare così alla città lavoro e miglioramenti concreti. L'amministrazione di Torino - conclude - ha mostrato quale sia la direzione da prendere in ogni città. Con pazienza, coraggio e dedizione Chiara Appendino e la sua giunta hanno lavorato per regalarci una città migliore, dopo anni di spreco e approssimazione".