Fase 3: Piemonte, via distanze in treno per agevolare viaggi

In Piemonte una ordinanza del governatore Alberto Cirio cancellerà l'obbligo del distanziamento a bordo dei treni, in modo da evitare i problemi legati agli spostamenti turistici. Lo annuncia l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi. "Abbiamo chiesto da settimane al Governo - spiega Gabusi - di intervenire sull'eliminazione del distanziamento fisico a bordo dei treni in modo da tornare a un'offerta di posti completa ed evitare così i sovraffollamenti che si stanno verificando da quando sono stati aperti i confini regionali. Da Roma non abbiamo ricevuto risposta. Perciò abbiamo deciso di procedere in autonomia: siamo in attesa del parere del Comitato tecnico scientifico piemontese e della task force guidata dal professor Fazio per procedere con l'ordinanza che il presidente Cirio vuole firmare al più presto. I dati sanitari del Piemonte sono buoni, per cui ci auguriamo di ricevere a breve il parere positivo". "Il ricorso a misure regionali senza coordinamento nazionale - aggiunge Gabusi - è la prova di come certe norme debbano avere una omogeneità che superi le differenze tra Regioni. Ma è anche una dimostrazione dell'assenza del Governo: le Regioni sono state lasciate sole e si sono dovute arrangiare creando loro malgrado situazioni di disparità, come quella dei treni che possono partire pieni dalla Liguria, ma non dal Piemonte o dalla Lombardia. Sulla questione i due governatori si sono confrontati in queste ore per superare il problema".