Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, martedì 30 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4648m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: al mattino nubi irregolari in Valpadana, poi ampio soleggiamento in pianura e nubi che si addosseranno solo sulle Alpi occidentali. Clima caldo e afoso in pianura. Ventilazione debole orientale. LIGURIA: nubi irregolari specie al mattino, ad esclusione dell'imperiese. Maggiori aperture soleggiate dal pomeriggio-sera, con clima afoso ma non eccessivamente caldo. Venti deboli meridionali e mare poco mosso.