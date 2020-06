Ricerca: Asl Vercelli entra nel polo bioPmed

Anche l'Asl di Vercelli entra a fare parte del polo bioPmed, un progetto che associa imprese, centri di ricerca, università, fondazioni, Asl, ospedali e associazioni nei campi della salute umana e delle scienze della vita, per promuovere l'interazione tra ricerca e industria, stimolare l'innovazione e accompagnare processi di internazionalizzazione. L'adesione è stata formalizzata nei giorni scorsi. Oltre alle tre università della regione Piemonte (UniTo, Upo e Politecnico) fanno parte dell'associazione alcuni centri di ricerca, un'ottantina di imprese, alcune fondazioni e le Asl To4, Asl di Biella, l'Ospedale Mauriziano di Torino. Il Polo mette a disposizione finanziamenti dedicati a progetti di ricerca e studi di fattibilità, servizi specialistici ad alto valore aggiunto e network professionali internazionali. "La collaborazione tra realtà diverse - dice il direttore generale Asl Vercelli, Chiara Serpieri - è un valore aggiunto per la sanità pubblica e per la nostra organizzazione, chiamata sempre più a tenere il passo per poi favorire l'applicazione pratica di iniziativa di crescita e condivisione".