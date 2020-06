Bollo auto: Piemonte, pagamento slitta a 15 luglio

Il Piemonte fa slittare per motivi tecnici di la scadenza del pagamento del bollo auto al 15 luglio. La delibera che lo prevede e' stata approvata dalla Giunta regionale di Alberto Cirio nella seduta di oggi. Il differimento e' stato reso necessario, spiega la Regione, "per via di alcune problematiche emerse nel corso degli ultimi giorni e segnalate da parte di utenti che avevano registrato l'impossibilita' di provvedere al pagamento". "È una misura doverosa - sottolinea l'assessore Andrea Tronzano - per permettere ai cittadini di regolare le posizioni, di farlo nella dovuta tranquillità e senza incorrere in sanzioni. Mi spiace per il disguido, in quanto questi malfunzionamenti tecnici incidono pesantemente sulla vita quotidiana". "Il Csi, dietro mia richiesta - spiega - ha confermato di aver migliorato le prestazioni nelle ultime ore incrementando il personale dedicato al servizio. Nell'ultimo periodo il sistema ha visto salire molto l'attività: in giugno sono stati fatti 337 mila pagamenti, il doppio di quelli dell'anno precedente. Ma questo non e' un buon motivo perché il sistema non funzioni".