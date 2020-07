Luxuria

Dicono che… in certi ambienti della gauche subalpina e pure tra grillini di oggi e di ieri ci sia chi sta pensando davvero a quella “pazza idea” per il 2021. Vladimir Luxuria sindaco di Torino? Magari candidata per una lista civica d'ispirazione progressista, con al centro il tema dei diritti? Chissà. L’ex deputata di Rifondazione comunista, icona del mondo lgbt, oltreché amica personale di Fausto Bertinotti che la volle a Montecitorio, è da poco approdata alla direzione del Lovers Film Festival, la rassegna del cinema gay di scena al Massimo, e secondo qualcuno questo incarico potrebbe trasformarsi nel trampolino per una ipotetica corsa verso Palazzo Civico. Solo suggestioni di un giorno d'inizio estate?