POLITICA & GIUSTIZIA

Abuso d’ufficio "su misura" per Appendino

La norma inserita nel decreto Semplificazioni aiuterà la sindaca di Torino in uno dei processi in cui è imputata. Così il M5s che nella scorsa legislatura voleva inasprire la pena per quel reato, ora mira a depotenziarlo. Costa (FI): "La ragione è Chiara"

Solo pochi anni fa il Movimento 5 stelle chiedeva l’inasprimento del reato di abuso d’ufficio. Oggi ne chiede una rivisitazione da inserire nel decreto Semplificazioni che in qualche modo lo depotenzi, circoscrivendone bene il perimetro a tutela in particolare dei tanti sindaci che in questi anni sono finiti sui giornali per procedimenti che nella maggior parte dei casi sono stati archiviati e terminati con l’assoluzione. Un intervento per certi versi sacrosanto che riduce il potere discrezionale dei magistrati, promosso tra gli altri, anche dall’Anci secondo cui solo il 2% di questi procedimenti si conclude con una condanna. La stessa associazione dei Comuni ha calcolato che sono stati ben centomila i procedimenti per abuso d’ufficio contro i sindaci negli ultimi anni, il 60% dei quali è archiviato già in istruttoria.

Curioso, però, che il ministro che oggi promuove questa iniziativa, il guardasigilli grillino Alfonso Bonafede, nella scorsa legislatura aveva presentato assieme ad altri colleghi, tra cui l'attuale sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, un emendamento per inasprire l’articolo 323 del codice penale, quello che regola il reato di abuso d’ufficio appunto, incrementando la pena massima da quattro a cinque anni, così da consentirne le intercettazioni. L’emendamento non passò e oggi, a quanto pare, il primo ad aver cambiato idea è proprio l’ex manettaro Bonafede. Una conversione sulla via del garantismo o interessi di bottega come qualcuno prova a insinuare? Di certo c’è che una modifica dell’abuso d’ufficio così com’è stata presentata sarebbe molto utile alla sindaca di Torino Chiara Appendino, cui i pm hanno chiesto la condanna a un anno e due mesi nel processo Ream proprio per abuso d’ufficio oltreché falso in bilancio.

Per questo il deputato di Forza Italia Enrico Costa, già viceministro della Giustizia nel Governo Renzi, parla di una “modifica ritagliata su misura” e chiede al Governo “su quanti e quali casi specifici e pendenti può incidere tale modifica?”. Fosse per Costa “la norma dell’abuso d’ufficio dovrebbe essere soppressa”, “noi di Forza Italia lo sosteniamo da sempre” ma dopo anni di scontri con la pattuglia pentastellata una convergenza arriva solo adesso. Solo un caso? “La ragione è Chiara”.