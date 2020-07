Sicurezza: Polfer, in 7 giorni 3mila identificati 9 indagati

Nove persone indagate e 3086 identificate, di cui 860 stranieri, 164 minori e 706 con precedenti di polizia. E' il bilancio dei controlli della Polfer di Piemonte e Valle d'Aosta nell'arco dell'ultima settimana. Sono 64 i veicoli controllati, 292 le pattuglie impiegate in stazione e 9 i servizi antiborseggio. Tra le persone denunciate compare un 26enne di origini ivoriane che ha tentato di rubare all'Unieuro della stazione di Torino Porta Nuova. Un 55enne italiano è stato invece denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali e porto d'armi. A bordo del treno Torino-Cuneo ha più volte preso a calci un cane che aveva al seguito, oltre ad aver insultato gli operatori mentre era in stato di alterazione psico-fisica. Nella sua borsa gli agenti hanno anche trovato un coltello a serramanico di 18 centimetri.