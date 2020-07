Torino: Afc approva bilancio con utile di 3,9 milioni

Chiude con un utile di esercizio di oltre 3 milioni e 966 mila euro, a fronte del milione e 61 mila euro di quello precedente, il bilancio di esercizio 2019 di Afc, la partecipata del Comune di Torino che gestisce i cimiteri cittadini. Il documento finanziario è stato approvato dalla società che spiega come il risultato "di natura eccezionale sia conseguenza dell'adeguamento del valore dell'accantonamento dei fondi per la manutenzione di loculi e cellette che ha portato una sopravvenienza attiva pari a 2 milioni e 782 mila euro". Afc ha dunque proposto di destinare al socio unico un dividendo di 100 mila euro e la restante parte a riserva della società, ma la Città ha deliberato un dividendo di 1 milione "facendo presente che la situazione economico-finanziaria dell'Ente impone di tenere conto delle emergenze dell'ultimo periodo, non prevedibili in alcun modo e relative, in particolare, ai soggetti maggiormente vulnerabili e che hanno subito in misura maggiore le conseguenze di questa crisi". Per questo il Comune "pur concordando con il rinvio a riserva della parte prevalente dell'utile", ha ritenuto necessario "che almeno una parte minore, che si ritiene ragionevole esprimere in un milione, possa essere deliberata in distribuzione al Socio". Afc rileva infine che la società è stata classificata come virtuosa nel documento di valutazione del rischio d'impresa ottenendo il punteggio di A+.