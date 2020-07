Piemonte: Omnibus verso approvazione martedì prossimo

Il provvedimento Omnibus potrebbe arrivare all'approvazione del Consiglio regionale del Piemonte martedì prossimo. Pd e Movimento 5 stelle sarebbero disponibili a ridurre i rispettivi emendamenti lasciandone 10 o 20, mentre il capogruppo di Luv, Marco Grimaldi, ne avrebbe da discutere ancora un centinaio. E in questo caso non si tratta di una sua scelta ma della decisione di far decadere senza il suo consenso 3.900 degli emendamenti da lui presentati. Con questa prospettiva il via libera all'Omnibus slitterebbe da domani per lo meno alla prima seduta della prossima settimana, considerando anche che ci sono 58 ordini del giorno collegati. Nel pacchetto dovrà rientrare, come da precedente intesa, anche il via libera alla Commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19. E' probabile che la Giunta Cirio presenti ancora due emendamenti: uno più tecnico relativo al contenzioso amministrativo legato alle ordinanze anti-Covid e uno sul Csi, per definirlo come un ente di diritto privato ma a controllo pubblico.