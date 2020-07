Meteo: giornata soleggiata, calda e afosa

A Torino oggi, giovedì 2 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, sono previsti 5.2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4026m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: giornata per lo più soleggiata, calda e afosa in pianura. Nel pomeriggio-sera graduale sviluppo di qualche rovescio o temporale sparso sulle Alpi. Liguria: giornata sostanzialmente di bel tempo, con solo qualche blando annuvolamento in agguato a causa delle correnti meridionali. Clima che rimane afoso ma non caldo, sui 27°C. Mare poco mosso.