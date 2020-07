Confartigianato, si torni a normalità in ospedali

"I malati no Covid-19 devono poter accedere alle visite e alle cure in tempi rapidi". E' l'appello dei pensionati di Anap-Confartigianato Piemonte. "Sappiamo come anche qui in Piemonte si stia lavorando tanto per garantire al meglio l'assistenza - spiega il presidente regionale, Giuseppe Falcocchio - ma il rischio di un allungamento delle liste di attesa è ormai concreto". L'Anap Piemonte, l'associazione dei pensionati di Confartigianato Imprese Piemonte, sottolinea che, con il ritorno a una quasi normalità, la Sanità rischia il collasso, dopo tre mesi in cui ospedali e ambulatori hanno sospeso tutte le attività, a eccezione delle cure urgenti e non procrastinabili. Infatti, con la ripresa delle visite specialistiche e screening, gli ospedali sono a rischio di una nuova ondata di pazienti che necessitano di riprendere controlli e test. In più, Asl e nosocomi stanno riorganizzando le riaperture, tra mille difficoltà e con percorsi di sicurezza. "Il problema - sottolinea Falcocchio - è molto serio, occorrono provvedimenti straordinari per smaltire l'arretrato. Tra i pazienti che più hanno bisogno di riprendere il percorso di follow-up e controlli ci sono i malati oncologici e gli anziani. In questi mesi spesso sono state interrotte chemioterapie e visite dirette". Secondo Falcocchio "occorrono direttive omogenee da parte del Ministero della Salute e interventi mirati del Governo con l'impiego di un maggior numero di medici e operatori sanitari".