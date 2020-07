DeAgostini: rinnovato cda a 11, Pelliccioli ad

I soci di De Agostini hanno approvato il bilancio di gruppo, chiuso con un utile di 19 milioni di euro (per la capogruppo è stato positivo per 55,3 milioni) e "in base a principi di prudenza legati all'impatto del Covid-19 sul contesto economico" hanno deliberato di non distribuire dividendi. L'assemblea ha inoltre nominato il nuovo cda ora composto da undici membri, il presidente Marco Drago, Paolo Boroli, Pietro Boroli, Roberto Drago, Paolo Tacchini, Lorenzo Pellicioli con l'ingresso dei nuovi consiglieri Andrea Boroli, Paolo Basilico, Mario Cesari, Marco Costaguta e Marco Sala. Il Consiglio di Amministrazione, rinuitosi dopo l'assemblea, ha nominato Pietro Boroli ed Roberto Drago vicepresidenti e confermato Lorenzo Pellicioli amministratore delegato.