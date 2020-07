Piemonte: Pd,Regione emani linee guida sport e ballo

"La Regione si è dimenticata degli sport di contatto e del ballo: mancano ancora le linee guida per la riapertura e bisogna intervenire urgentemente": a lanciare l'allarme sono il capogruppo Pd a Palazzo Lascaris, Raffaele Gallo, e il consigliere Daniele Valle. "Non devono esserci sport figli di un Dio minore - afferma Valle - il calcio e il ballo di coppia per esempio coinvolgono moltissimi piemontesi, che oggi non sanno ancora niente sulle riaperture". "Non possiamo continuare - aggiunge Gallo - a navigare nell'incertezza. Chiediamo al presidente Alberto Cirio di emanare il prima possibile le linee guida per la ripartenza di questi settori". "Intanto - annunciano i due esponenti Dem - chiederemo una informativa urgente in Commissione, migliaia di cittadini e di professionisti aspettano risposte e disposizioni per riaprire".