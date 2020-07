Sindacati edili, non andremo in Regione, confronto facciata

I sindacati edili piemontesi non andranno all'incontro convocato dalla Regione. "Siamo disponibili a un confronto vero, non di facciata", spiegano Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, in una lettera inviata al presidente Alberto Cirio e agli assessori Marco Gabusi e Maurizio Marone, ai quali chiedono "di attivare subito il tavolo Edilizia Infrastrutture promesso a Cgil, Cisl e Uil l'estate scorsa".