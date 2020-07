Tav: falsh mob di Rifondazione comunista

Flash mob domani mattina in piazza Castello a Torino promosso da Rifondazione Comunista "per contestare l'adunata delle associazioni imprenditoriali e di categoria, sindacati, ordini professionali voluta dalla Regione Piemonte e volta a chiedere la prosecuzione dei lavori del Tav in Valsusa". Ad annunciarlo il segretario torinese di Prc, Ezio Locatelli, che aggiunge: "ci chiediamo come sia possibile pensare di andare avanti da parte di Regione e Governo in ordine a un progetto affossato dalla Corte dei Conti dell'Unione Europea, contestato da una sfilza di amministrazioni locali, ultimo in ordine di tempo la contrarietà espressa dal sindaco di Lione". "Invece che aprire una pausa di riflessione, alla luce dei molti e autorevoli pronunciamenti di contrarietà, i fautori Tav sembrano animati dalla rabbiosa volontà di volere andare avanti a qualsiasi costo", aggiunge Locatelli che invita gli esponenti del governo nazionale e regionale "a impegnarsi in tema di sanità, istruzione, trasporto pubblico, tutela del territorio e ambiente".